Microsoft a annoncer une superbe manette collector Sea of thieves.Gravée au laser et le crane est phosphorescentElle est déjà disponible en précommande a un tarif de 69,99eurohttps://www.microsoft.com/fr-fr/store/d/manette-sans-fil-xbox-sea-of-thieves-edition-limitee/8xbsv7254zj7?SilentAuth=1

Who likes this ?

posted the 12/08/2017 at 01:03 PM by revans