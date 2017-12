Voici des Informations concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On commence par deux Images. Place ensuite aux Artworks :Une mise à jour pour le jeu permet de rendre le DLC The Champions’ Ballad compatible avec le titre, en plus de corriger certains bugEnfin, pour fêter la sortie de ce DLC, un Thème au prix de 200 yens est disponible sur l’eShop japonais…Source : http://nintendoeverything.com/zelda-breath-of-the-wild-official-overview-of-the-champions-ballad-images/