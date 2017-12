News Jeux

Square Enix vient d'annoncer que la remasterisation de Romancing SaGa 2 (déjà sortie sur Vita et mobile) va être portée sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 15 décembre au Japon. Vu les déclarations récentes d'Akitoshi Kawazu, une sortie occidentale semble possible.

J'espére aussi un remaster de Romancing SaGa: Minstrel Song (version PS2 du premier) et Romancing SaGa 3 sur Switch également.