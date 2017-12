Ok, la nouvelle bande annonce de Last of Us: Part II est sortie il y a plus d'un mois et je suis un peu en retard. Mais il me semble que ce sujet n'était pas beaucoup discuté ici. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce jeu?On parle souvent de l'énorme violence montrée dans ce trailer. Quelques journalistes on a déjà donné leur critique sévère. Toutefois il me semble que ce moment est très important pour le jeu de tel genre et y apporte plus de réalisme. Qu'en pensez vous?Et oui, je voudrais acheter pour Noël un nouveau casque micro pour ma PS4. Si vous pouvez me donner une idée, je suis preneur. Perso je pense de Sennheiser Game One, s'il y a ici les possesseurs de ce casque, n'hésitez pas à donner votre avis.