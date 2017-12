Bonjour les gens, juste pour dire que la bêta de Monster Hunter World est dispo depuis cette nuit sur le PS Store.Par contreet elle se terminera le Mardi à la même heure, 3 jours donc pour profiter de cette bêta que je vais retourner dans tout les sens avec des potos.Donc commencez à DL histoire d'être prêt pour demain, pour ma part MY BODY IS READY!!!

posted the 12/08/2017 at 08:14 AM by trungz