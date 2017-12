Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Tout d’abord, le jeu Bayonetta 2 serait vendu 49.99 euros, et le premier 9.99 euros sur l'eShop. Si vous optez pour le premier d'abord il faudra compter 29.99 euros, puis 29.99 euros pour le deuxième.Au Japon, une Edition Climax sera commercialisée. Le jeu en coopératif sans fil local est maintenant pris en charge. Le mode Tag Climax, qui était auparavant en ligne uniquement, utilisera cette fonctionnalité. Il sera donc maintenant possible de pouvoir faire équipe avec un ami en ligne ou hors ligne. Le jeu sera compatible avec les Amiibo Bayonetta de la Saga Smash Bros. La capture de vidéo sera prise en charge. Comme les autres titres Nintendo Switch, il sera possible d'enregistrer jusqu'à trente secondes de vidéos de gameplay.Place ensuite aux Images :Pour rappel, les jeux sortiront le 16 février prochain...Source : http://nintendoeverything.com/bayonetta-2-has-local-wireless-cooperative-play-amiibo-support-video-capture-on-switch-new-screenshots/

posted the 12/08/2017 at 07:36 AM by link49