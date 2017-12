Juste la fin du mode histoire du coup il reste enormement de quete et pokemon a capturer mais j'y retournerais dessus apres, ca m'a pas deranger de refaire l'aventure de soleil(avec quelques modifs) vu que c'etais l'un de mes pokemon prefere, cet version paufine certaine petite etape comme une epreuve dans la jungle c'est la parfaite version +.De plus c'est la version avec le plus de legendaireJe ne parlerais pas concernant les mini jeux surf et celle de l'ultra brecheAu final si vous avez ratee Soleil/Lune prennez direct cet version qui a aussi un pokdex plus fournis!Sur ce il me reste maintenant a finir pour l'instantAce attorney investigation(merci les fans pour la trad)Seiken Denstsu 3(merci les fans pour la trad)Bon jeux a tous