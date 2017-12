Bonjour à tous !Ce matin est sorti le trailer annonçant laLien : http://www.youtube.com/watch?v=nP_yomL687M Pour info,, il est déjà possible de le précommander sur le store.Pour les personnes quile jeu, vous aurez accès à :- La- Le(ensemble de skin noir : tenue, épée, etc.. https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/pack-sea-of-thieves-chien-noir/9np9sfjvxtb3 ).Perso ce jeu me fait très envie, mais je ne vais pas le précommander :sur le store, ça fait mal !Bonne journée

Who likes this ?

posted the 12/08/2017 at 06:54 AM by jihawk