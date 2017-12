La cérémonie des VGA aura été riche en annonces côté SONY et Nintendo avec Bayonetta 3 (coucou Scalebound) et Death Stranding en vedettes, côté Microsoft un vulgaire trailer de Sea of Thieves qui sortira 2 jours avant God of War histoire de ne plus exister médiatiquement. Heureusement qu'il y aura Forza Horizon 4 pour sauver ce qu'il reste à sauver côté Xbox, cela fera 1 bon jeu pour 2018 c'est déjà ça.



Suis-je le seul à voir une année 2018 exceptionnelle sur Switch et PS4, alors que sur Xbox c'est le quasi néant? J'entends déjà des voix s'élever pour me dire d'attendre l'E3 2018 avant d'avoir un jugement définitif, quand je vois que les mecs ont pondus un remaster de Phantom Dust un jeu que personne ne voulait, je me dis qu'il n'y a plus rien à attendre d'eux.