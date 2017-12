Voici un Résumé des jeux annoncés durant les Game Awards 2017 :On commence la Cérémonie avec le jeu World War Z.Le premier jeu VR dévoilé fut Vacation Simulator.NieR : Automata a remporté l’Award de la Meilleure Bande-Son.Le second jeu VR dévoilé est Accounting Plus.Le nouveau projet de From Software s’est montré très brièvement.What’s Remains of Edith Finch a remporté l’Award du Meilleur Scénario. Le jeu des créateurs de Fire Watch, In the Valley of Gods, sortira en 2019.Wolfenstein II : The New Colossus a remporté l’Award du Meilleur jeu d’action. CupHead a remporté l’Award de la Meilleure Direction artistique, décerné par Hideo Kojima. Le deuxième DLC du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sera disponible ce soir.Soulcalibur VI sortira l’année prochaine sur PC, Ps4 et Xbox One.CupHead a gagné un nouvel Award, celui du Meilleur Jeu Indie. Fade to Silence aura un accès anticipé le 14 décembre prochain.La Nintendo Switch s’offre Bayonetta, Bayonetta 2 et Bayonetta 3, ce dernier en exclusivité.Death Stranding a refait parlé de lui.Le jeu des créateurs de Bulletstorm, Witch Fire, a été annoncé.Sea of Thieves sortira le 20 mars 2018 et A Way Out sortira trois jours après, le 23 mars 2018.Dreams sortira l’année prochaine et sera également présent lors du PlayStation Experience 2017.La deuxième carte de PlayerUnknown's Battlegrounds se déroulera dans le désert.Hellblade : Senua’s Sacrifice a remporté deux Awards, dont celui du Meilleur Jeu d’acteur. Le jeu GTFO, des créateurs de Payday 1 & 2 a été annoncé. C’est un jeu multi-joueurs horrifique.The Legend of Zelda : Breath of the Wild a remporté l’Award de la Meilleure direction artistique, et l’Award du Meilleur Jeu d’action/aventure.Metro Exodus sortira en fin d’année prochaine.Et le grand gagnant est The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui a reçu l’Award du Jeu de l’année…Source : https://www.resetera.com/threads/the-game-awards-2017-ot-come-for-the-awards-stay-for-the-hype.10027/