Après l'avatar, Mia Karnstein la blonde venu des pays froids, voici son petit frère Nicolas qui est mis en avant par Bandai Namco (qui a des airs de Relia de Star Ocean V d'ailleurs).Mais aussi les environnements enneigés du jeu ainsi qu'un boss hybride, mi-cerf, mi-chevalier qui a vraiment la classePour rappel le jeu sortira courant 2018 sur Ps4 et Xbox One.

posted the 12/07/2017 at 10:23 PM by killia