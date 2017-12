générosité comme j'en ai rarement eu dans un RPG

Voici le topo de base : On incarne Adol Christin, vétéran aventurier, héros de Celceta (*clin d'oeil référence à l'opus PsVita*) qui se retrouve embarqué comme marin intérimaire sur le Lombardie, bateau regroupant des aristocrates/nobles, artisans, pécheur et roturier de tout horizon.

Suite à un "accident" lier à une malédiction pesant sur l'île de Seiren, ou "triangle des Bermudes-like", ce dernier se retrouve naufragé d'une île hostile où vivent des créatures pour certaines communes mais pour d'autres totalement fantasque.

Sa mission sera alors de retrouver les autres malheureux ayant échoué sur l'île avec lui afin de survivre à tout prix.

Histoire & Narration

Personnages

Gameplay

Bande-son

Échantillons maison :









Et enfin la plus épique de toutes :







Vous vous souvenez de cette époque où chaque RPG japonais qui tombait dans nos frêles mainsnous étais si cher au point que chaque session de jeu était une délectation où l'on ne voyait pas le temps passé? Ces fameux jeux où le plaisir de la découverte était encore un bourgeon dans notre cœur d'apprenti gamer?Cette ère où le mot "mélomane" n'existait pas dans notre vocabulaire mais qui ne nous empêchait pas de savourer de fraîche composition musicale excentrique et fait d'un doigté d'orfèvre?Toutes ces sensations que vous avez ressenti, vous les retrouverez assurément dans Ys VIII.Je ne vais pas tourner autour du pot en vous disant, d'entrée de jeu, qu'il est d'uneSi je devais citer les 3 piliers forts qui soutiennent la bâtisse qu'est ce jeu, ce serait :Dynamisme (des combats mais aussi de la progression)Bande son à se racheter une paire supplémentaire d'oreilles tant les pistes sont magistralesUne histoire riche en aventureA contrario, je relèverais ses 2 principales faiblesses :Des graphismes ne faisant pas honneur à la Direction artistique et la variété des environnementsLe côté conventionnel de l'histoire si l'on s'arrête aux 15 premières heures de jeuSi il y a bien un mot qui résume le scénario (dans tout ses aspects même les plus mystique) ce serait la "Survie". Et cet aspect sera au centre des préoccupation ainsi qu'enjeux narratif du début jusqu'à la fin, ce qui constitue une leçon de vie assez simple mais forte de par la manière dont il est traité ici.Impossible de ne pas spoiler pour en expliquer le propos. Retenez juste qu'elle porte tout le scénario.Globalement, l'histoire est conventionnel dans ses premières heures avant de décoller et toucher au domaine du mysticisme. Assez semblable à ce que peut proposé certains Tales of, mais le tout emballé dans un périple à la Jules Vernes.Attachants, loin des clichés et instaurant une réelle ambiance friendly dans le groupe. Chacun à leur manière.Je vous rassure, on est loin de la simple Tsundere de service, de la brute sans peur ni cervelle ou de la gamine Lolita agaçante que l'on a envie de baffer chaque seconde. Ne vous fiez pas au chara-design qui peut induire en erreur.Pour les personnages secondaires, on a une pléiade de naufragé qui une fois sauvé livreront chacun une histoire intéressante à partager, sans excès ni stéréotypes.Nous avons affaire ici à un jeu d'action particulièrement axé sur l'exploration dynamique. Je réutilise ce mot souvent pour le décrire car cela correspond aussi à la manière dont on aborde les activités proposés dans le camp des naufragés et en dehors.Craft, Troc, Agriculture, Couture, Défense du village, Contre-attaque du village, quête annexe, recensement de l'île, combat de boss, et plein d'autres à côté. On ne s'ennuie pas et chaque amélioration au camp se fait vraiment rapidement.Il est à spécifier que les combats sont vraiment nerveux, toujours aussi plaisant même après 50h de jeu et demande de bons réflexes sur des boss aux paterns vraiment retors pour nombre d'entre eux.Le sentiment de surpuissance aussi bien avec Adol et sa clique que les Phases avec Dana est vraiment jouissif et présent au gré que l'on maîtrise le système de combat/débloque des nouvelles capacitésTriple "" OMGpique,mouvante,ntraînantesLe mélange hétéroclite de la guitare électrique, du violoncelle, piano, cithare et de la flûte de pan, vous fait pleurer de joie? Vous aimez la classique, le rock, les sonorités sub-américaine? Okay, bienvenu au clubMe concernant, je considère avec beaucoup d'objectivité (sisi j'insiste) que la qualité, la richesse et la variété de la bande son est équivalente en ce qui se fait dans du Nier Automata., ce jeu m'a fait ressentir une bouffée d'air frais et d'aventure avec un dépaysement comme pas permis. Un plaisir pour les oreilles et les yeux avec des environnements qui ont du charme malgré un manque de finition sur ces derniers.Bref, un très grand jeu. Bravo Falcom *clap clap*BONUS :AVIS IMPORTANT : Pour ceux que j'ai convaincu de la qualité certaine de ce jeu, je vous invite à y jouer en difficile, qui je considère est la difficulté la plus adapté et intéressante pour ressentir l'aspect épique des affrontements.