Et il faut désormais ajouter de façon quasi-certaine l'excellent Rocket League qui vient d'être lister chez la filiale australienne du revendeur EB Games, pour une sortie qui serait prévue pour le 24 janvier prochain.Comme vous le constaterez,On attend désormais une confirmation officielle de la part de Warner Bros. Interactive qui devrait sans nul doute s'occuper de la distribution du titre. Dernière précision d'importance, le site EB Games indique que cette version sera disponible partout dans le monde.

posted the 12/07/2017 at 07:55 PM by nicolasgourry