Jeux vidéo

Another World, jeu vidéo développé à l’origine pour Amiga en 1991, a su trouver son public. Après son succès sur smartphone, PC et consoles, son concepteur Eric Chahi a annoncé le lancement de la boutique en ligne officielle Another World qui propose une version vinyle bleu exclusive de la bande-son…



Mais pour célébrer le 25ème anniversaire du jeu, c’est également une version vinyle bleu 180g exclusive de la bande originale, qui a pu voir le jour, avec sa version CD. Une version numérique est également disponible et distribuée par IDOL (Independent Distribution On Line).



La version vinyle bleu 180g exclusive de la bande originale d’Another World est proposée pour 26€.