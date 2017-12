Le site iam8bit.com, ouvrira les précommandes du double album vinyles pour Uncharted The Lost LegacyEt le packaging est juste sublimeEn précommandant l'album entre le 9 et 10 sur le site, un bonus sera offert. Un slipmat19 pistes seront disponiblesLe coffret sera disponible en Q2 2018 pour 40$ sans FDP

posted the 12/07/2017 at 04:36 PM by leblogdeshacka