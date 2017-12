Le site, qui n’est pas un site spécialisé jeu-vidéo, donne son classement des dix meilleurs jeu de l’année :10. South Park : The Fractured But Whole9. Cuphead8. HQ Trivia7. Assassin's Creed Origins6. Battle Chef Brigade5. Resident Evil 7 : Biohazard4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild3. Horizon : Zero Dawn2. Super Mario Odyssey1. PlayerUnknown's BattlegroundsReste à voir si le premier remportera également le titre lors des Game Awards 2017…Source : https://www.resetera.com/threads/business-insider-best-games-of-2017.9999/