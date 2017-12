IGN 8/10HardcoreGamer 8/1014/20 GamergenEn d'autres termes, ce DOOM VFR est brutal, nerveux et psychédélique. Ce titre est réservé uniquement à un public particulier qui souhaite plonger dans un univers purement décalé. L'immersion est excellente, prenante, et dantesque, la prise en main est complètement folle (avec un Aim Controller ou une manette), il y a de quoi se régaler. Juste dommage que la durée de vie ne soit pas conséquente, mais bon, Bethesda a quand même su nous en mettre plein la vue et les oreilles avec ce petit bout de jeu, l'expérience est bonne, c'est déjà ça.Gamespot 7/106/10 GameblogDOOM VFR peut être considéré comme un DLC solo du DOOM sorti en 2016. Il propose de suivre une nouvelle histoire pendant environ 3 à 4 heures, dans des décors que l'on a déjà visité par le passé. Les mécaniques de gameplay fonctionnent toujours en réalité virtuelle, et le jeu se montre toujours très nerveux dans les affrontements. Et si le corps à corps disparaît, une téléportation couplée à un "bullet time" fait son apparition. La sensation de puissance qui en découle est vraiment grisante. Malgré tout ces points positifs, les trois modes de contrôle présents sur PS4 ne donnent pas entièrement satisfaction, de petits éléments venant à chaque fois briser l'immersion. Et si le mode qui donnera le plus de sensations sera celui qui tire parti du Aim Controller, on restera malheureusement un ton en-dessous de ce que propose Farpoint. Avec sa technique correcte sur PS4, le jeu demeure malgré tout une expérience très satisfaisante, mais impossible de ne pas râler devant ces petits défauts qui gâchent l'immersion et qui, s'ils étaient réglés, pourraient valoir une BIG FUCKING note à ce DOOM en réalité virtuelle.71/100 Metacritic