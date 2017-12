J'ai enfin reçu le fameux collector de Xenoblade 2 aujourd'hui à midi, il était grand temps !Et après environs deux heures de jeu, faut avouer que je suis vraiment à fond dans l'histoire ! Les persos sont pas mal, graphiquement... Bah heu sa peut aller, de toute façon j'y joue surtout pour m'amuser un maximum (c'est pas une critique hyper objective que voila mais bon) Et le petit plus c'est les voix Jap !Je vous laisse avec quelques photos de ce collector, et bon jeu à tout le monde !Ps: je sais pas si sa vient de ma co mais j'ai l'impression que les photos ont du mal à charger...Hum normalement sa devrait être bon pour les photos