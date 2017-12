Disponible exclusivement sur le shop de Sony, le Playstation Gear.C'est un prix plus que correct pour 4 vinyles, loin des pratiques de iam8bit (j'en peux plus de ceux là).Certains pourraient dire qu'il y a une overdose de vinyles ces derniers temps et ils n'auraient pas tort mais au final c'est bien sympa pour les collectionneurs et ça fait pas de mal aux autres