Un chef de clan de gtaV parcoure le monde entier en avion privé pour voir les joueurs de son propre clan. Celui ci vient du Tennesse et il donnera un prix à chacun des joueurs de son clan. (prix c'est une plaque comérative) En plus une foix par année il organise une petite fiesta où tous les joueurs du clan son conviés Ya un document sur youtube vous pouvez le zieuter

posted the 12/06/2017 at 04:42 PM by armando