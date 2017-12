Voici une Information concernant le jeu Super Mario Odyssey :Le site GameGrin a testé le jeu hier et lui a attribué le note de 10/10. Le jeu a donc maintenant 50 notes parfaites. Reste à voir s’il pourra en obtenir encore d’autres avant la fin de l’année…Source : http://www.metacritic.com/game/switch/super-mario-odyssey/critic-reviews/

posted the 12/06/2017 at 03:33 PM by link49