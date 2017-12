Biohazard Revelation 1 seul, dispo uniquement au Japon dans cette version.Quel année de fou pour cette console qui moi croyait quel allait bidé à cause de sont prix XD, mais Nintendo ont réussi leur pari, de vendre du rêve avec du concret, des jeux et encore des jeux, et vus comment elle est partie, elle va faire une bonne carrière malgré sa puissance, mais honnêtement quand je vois la qualité des jeux qu'on nous fourni, osef de la grosse puissance que la PS4 ou One nous fait, c'est cool d'avoir un constructeur nous fournir des jeux fait avec passionEt pour les rageuses, Xenoblade 2 est pour moi un grand jeu (dernier chapitre), et quel claque dans la tronche, dommage pour les personnes qui ne jure que par la technique, et pour les vrais, il savent de quoi je parleEt bien sur les jeux eshop, les Metal Slug, VOEZ, Sonic Mania, Strikers 1945, Phantom Breaker (qui arrive demain), des belle pépite pour jouer à plusieurs en portable ou sur la TV