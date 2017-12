Bonjour à tousEt oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui est sorti Captain Tsubasa Dream World sur mobileAlors remballer votre débat sur julien Chieze, couper la radio qui passe jojo en boucle et cessez de vous battre pour savoir si la switch ou la ps4 se vendent bien et allez essayer ce jeu qui à l'air (ouais pas encore essayé mais j'aime parler de ce que je ne connais pas) de ressembler au opus Super nes.Le jeu est en français (donc mieux que P5)Et il faut tirer Misugi en version ssr sur la single infini du début + un Wakabayashi sur les single pour les plus cocu et ont est bien.Bonne chance aux personnes de gout qui testerons le jeuJ'ai fini, vous pouvez aussi chier sur les jeux mobile sans crainte de censure, je m'en foutEt pas besoins de mettre de lien ou quoi le jeu viens de sortir y a plein de truc sur youtube mais comme j'aime pas les youtubeur je leur ferais pas de pub