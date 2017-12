Trüberbrook est un jeu du studio Bildundtonfabrik lancé sur Kickstarter et qui bien réussi sa campagne en récoltant le double de la somme nécessaire (175 553 €)Il s'agit d'un jeu d'aventure se déroulant dans les années 60 nous plaçant dans la peau d'un jeune scientifique américain nommé Hans Tannhauser, qui a gagné dans une loterie un voyage dans un village allemand.Le jeu s'inspire de Twin peaks, The X-files, Stranger Things et Star Trek. Une pointe de Science Fiction sera donc bien présente au cours de l'aventure.Autre particularité du titre, tous les décors ont été fait entièrement à la main.Il faudra apparemment compter une dizaine d'heure pour parvenir au bout de l'intrigue. Headup Games qui s'occupe de l'édition du jeu serait en train de discuter en ce moment d'une possible version physique.Le jeu est prévu pour une sortie ensuret