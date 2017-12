Voici une "Information" autour de la Nintendo Switch :A la question posée à Katsuhiro Harada pour savoir si la rumeur d'un possible Xenosaga HD Collection était fondée, il n'a répondu par un non, mais qu'il n'avait aucun commentaire à faire, laissant planer un petit doute.Plus qu'à espérer que cela se concrétise prochainement...Source : https://twitter.com/0ShadowStories/status/938249474505433089

posted the 12/06/2017 at 10:03 AM by link49