Je viens d'apprendre que le jeu Gekido (Game Boy Advance à l'origine!) va arriver sur Switch.



Ce jeu est un beat'em all qui se joue seul (a moins qu'il proposer une option 2 joueurs sur Switch?) et il est vraiment très cool. Les développeurs étant fan de jeux SNK, ils ont mis quelques coups venant de l'univers KOF (le shoryu de K' notamment!)



J'espère vraiment qu'ils vont optimiser le jeu pour la Switch et pas le porter bêtement.

Le jeu était bien sur GBA, mais sur l'écran de la switch ce serait une horreur.



Vivement plus d'infos.



http://www.jeuxvideo.com/news/759695/gekido-kintaro-s-revenge-le-jeu-gameboy-advance-prend-la-direction-de-la-switch.htm