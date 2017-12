On se retrouve ici pour une nouvelle session JeGeekJePLAY avec une vidéo de gameplay faite maison de Nine Parchments, le dernier né du studio Frozenbyte ! Ces derniers sont déjà à l'origine de la série Trine mais aussi de Has-Been Heroes qui est disponible aussi sur Nintendo Switch. Ici, je vous propose donc de découvrir un des niveaux de Nine Parchments, non présent dans la démo où l'on apprécie d'ailleurs l'univers qui n'est pas s'en rappeler celui de Trine. L'inspiration est, on ne peut plus, voulue.



Sur ce, je vous laisse visionner cette session de jeu où je joue avec la difficulté mise en "normal" et c'est déjà pas mal costaud à certains endroits...





Samy Joe - http://www.jegeekjeplay.fr/2017/12/jegeekjeplay-nine-parchments-sur.html