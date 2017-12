Voici une Information autour du jeu Horizon Zero Dawn :Cette Edittion est maintenant disponible. Une vidéo pour marquer l’événement peut être regardée ici :Pour rappel, elle contient le jeu et l’extension The Frozen Wilds. Le mode New Game + permettra de poursuivre son aventure.Et le mode Story permettra de vous plonger dans le jeu Horizon Zero Dawn et dans l'exploration du monde d'Aloy sans trop vous préoccuper des combats et le mode Ultra Hard conviendra à ceux qui veulent relever de véritables défis...Source : https://blog.us.playstation.com/2017/12/05/horizon-zero-dawn-complete-edition-out-now//