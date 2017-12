Layton une serie que l'on croyais finis avec Layton 6 et pourtant !Cet nouvelle aventure se deroule donc avec Katrielle Layton la fille du celebre professeur!, elle sera accompagne d'un Chien Sherl O.C Kholmes et d'un assistant Olivier Marchence.Kat a travers cet aventure casse les codes de la serie avec plusieurs petite enquete puis parfois des connections la ou la serie des layton classique se concentrer sur un gros mystere durant tout le jeuxLa musique est mechante je vous l'ai mis d'ailleurs, l'histoire sympas meme si l'affaire ou faut allez chercher un chat ils ont pas respecter mdrrrla realisation magnifique sur 3DS, les quelques scenes en francais sont bien doublerAmateur d'enigme je vous conseille ce jeux , et meme si vous l'etes pas les enigmes sont tres accesible dans cet opusHS:Je ferais un article pour le plus grand artiste francais dans la journee