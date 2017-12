DÉCÈS - L'une des plus grandes voix francophones vient de s'éteindre. Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est mort ce mercredi 6 décembre a annoncé sa femme dans la nuit.



"Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité", écrit Laeticia Hallyday dans un communiqué.