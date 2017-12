Aujourd'hui je voudrais pousser un petit coup de gueule contre Microsoft et son service de rétrocompatibilité de la Xbox One.Introduit en Juin 2015, celui-ci a permis aux joueurs de relancer leurs jeux préférés de la génération précédente, ou bien d'en faire découvrir aux nouveaux. Néanmoins, cette année 2017 a été assez pauvre en bons jeux. On pourra en retenir une quarantaine sur les 150 tels que :Or, si on "enlève" les jeux en rouge (qui correspondent aux jeux qui ont eu récemment le droit à un remaster sur la Xbox One, ou qui sont déjà portés depuis d'anciennes consoles, ou bien dont les serveurs sont fermés), ainsi que les jeux de qualité moyenne (en vert), la liste est réduite à 15 vrais bons jeux rétrocompatibles pour cette année. Une statistique qui reste plutôt bonne, mais qui pourrait être largement améliorée !En effet, comme je vous le disais, il y a eu plus d'une centaine de jeux rétrocompatibles cette année, dont les 3/4 sont des daubes du Xbox Live Arcade ou des jeux auxquels personne ne jouera (et ne me dites pas le contraire !). Mais tout ce temps de travail fourni par Microsoft pour rendre ces nanars jouables par 1 ou 2 péquenauds sur Terre aurait pu être utilisé pour des titres beaucoup plus fédérateurs, vous ne pensez pas ?On attend toujours les fameux Call of Duty MW2 et MW3 (qui ont récoltés respectivement 190 000 votes et 138 000 votes sur le site Xbox Feedback), Skyrim (180 000 votes), GTA San Andreas, GTA V (pour ne pas pousser les gens à acheter l'opus One), Crackdown 1 et 2, Splinter Cell Blacklist et Conviction, Resident Evil 5 et 6, Saint's Row 2, Dante's Inferno, Sonic Generations et Sonic Unleashed, Soulcalibur V (en attendant le VI), Need for Speed Hot Pursuit (l'un des meilleurs) et j'en passe...Alors oui, certes, il faut des accords avec X éditeurs etc, mais oh, les gars, servez-vous de votre temps pour négocier avec eux et pas pour nous pondre des Soltrio Solitaire ou des Child of Eden en rétrocompatibilité ! Tout le monde s'en tape !Bref voilà, c'était mon petit coup de gueule concernant le service de rétrocompatibilité de la Xbox One. Je sais que j'ai oublié pas mal de bons jeux dans ma liste, surtout ceux sortis en 2016, mais ne vous concentrez pas sur la forme de mon article mais plutôt sur le fond.Alors pour 2018, on espère que Microsoft écoutera les joueurs...