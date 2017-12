News Cinema

...Disney, lui, obtiendrait entre autres choses (et ce qui nous intéresse le plus) les studios de productions Fox (cinéma et TV), ainsi que les parts que les parts que la Fox détenaient auprès de la plate forme de streaming Hulu (The Path, The Handmaid’s Tale). Hulu qui appartient déjà en partie à Disney depuis quelques années...

...L'autre grosse conséquence, c'est que tous les projets cinématographiques (et les licences qui vont avec) de la Fox reviendraient chez Disney...

Le groupe Disney est sur le point d'acheter une partie de la Fox pour un deal colossal de quelques 60 milliards de dollars d'après CNBC.On sait depuis quelques temps de Disney veut sa propre plateforme de streaming. Avec le rachat des parts dans Hulu, Disney aura déja un catalogue conséquent.Partie qui intérreses pas mal de monde, les fameuses licence...surtout ceux du l'univers Marvel, qui sont les 4 Fantastiques et les X-Men.Personnellement, la meilleur option pour moi pour le MCU est :- Un reboot des 4 Fantastiques pour l'hypothétique Phase 4 de Marvel. Apportant une autre dimension cosmique.- X-Men continue d'exister la "pseudo" continuité des films X-Men, mais possible interaction avec le MCU grace au Multiverse. (Puisque l'univers des X-Men est assez riche pour exister indépendamment)Cependant, même si ce rachat est cool pour le MCU, les autres licences tels que Alien, ou Avatar risque d'être dénaturé par la politique actuelle des dirangents Disney, et imposer un standard culturel.(Blague à part, puisque c'est la 20th Century Fox qui a fait Dragonball Evolution, est-ce que la licence Dragon Ball pour le cinéma va revenir à Disney, ou les droits n'appartienne plus à la Fox ?)