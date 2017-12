Voici une Information autour du jeu Resident Evil Revelations sur Nintendo Switch :Gamekult a testé ces jeux et leur attribuent la note de 06/10, soit la même note donnée à une autre exclusivité Nintendo Switch ce week-end. Pour rappel, les jeux sont disponibles uniquement sur l'eShop chez nous...Source : https://www.gamekult.com/jeux/resident-evil-revelations-collection-3050876351/test.html

posted the 12/05/2017 at 05:53 PM by link49