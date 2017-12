Hello,



Après avoir changé d'écran tv et mis au placard mon bon Plasma Panasonic pour un Oled de chez Panasonic. A présent, je me suis décidé de changer aussi mon écran full HD pc pour un écran 21:9.

Mais dans une orientation 2k.



Quel(s) modèle(s) me conseillez vous?



Budget max 1000 euros



J'ai quelques modèles en tête mais je préfère connaître des avis divers



Merci d'avance pour les conseils