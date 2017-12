Yo, j'ai fait un petit script pour cacher des articles de blog sur la timeline. Il vous suffit d'avoir une extension de votre navigateur pour exécuter le script ci-dessous.- télécharger une extension pour injecter du Javascript,et l'activer si besoin ( exemple pour Chrome - rdv sur http://www.gamekyo.com - ouvrir votre extension et copier-coller le script puis sauvegarder----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le code s'exécutera à chaque fin de chargement de la page.Enjoy !PS: pour le smiley au milieu du code, remplacez le par ": c" (sans espace)

posted the 12/05/2017 at 03:41 PM by slad