Voici une Information concernant le jeu Dead Rising 4 :Les tests tombent. Voici les notes :- PlayStation LifeStyle : 90/100- Video Chums : 83/100- Push Square : 80/100- Hardcore Gamer : 80/100- Twinfinite : 70/100- Playstation Universe : 55/100Et le test de JVFrance :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Le jeu est disponible maintenant sur Ps4, après être sorti sur Xbox One il y a un an...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/dead-rising-4-franks-big-package

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2017 at 03:02 PM by link49