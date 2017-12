Tests

Uncharted : The Lost Legacy

Les aventures de Nadine et Chloe.Un essai de la part de ND de concurrencer la belle Lara??Bon, premièrement, ce qui saute aux yeux tout de suite... C'est la claque graphique.Le moteur de ND est toujours au top et les décors de ce standalone de Uncharted 4 en mettent plein la vue.Le framerate, c'est du solide. Je n'ai constaté qu'une seule chute de framerate et je pense que c'était parce que la console chargeait quelque chose à ce moment là.Techniquement, ND n'a plus à faire ses preuves.L'OST aussi est de bonne qualité. RAS de ce côté là, c'était déjà le cas dans U4.Là où j’attends les jeux de ND, c'est dans le gameplay... Pas toujours folichon.Malgré les qualités des jeux ND, c'est toujours au niveau gameplay que leur jeux pèchent.Malheureusement, ce Lost Legacy ne fait pas exception.Le jeu tient plus de la narration contemplative que du jeu d'aventure tant on passe plus de temps à regarder des cut-scenes, écouter les dialogues entre les protagonistes et admirer les décors qu'à réellement jouer.Côté gameplay, rien de nouveau par rapport à U4 excepté que Chloé est moins précise dans ses mouvements. Un rien suffit à l'arrêter.Le nombre d'objets au sol ou "murs" qui ralentissent ses mouvement est hallucinant.De petits bugs apparaissent de temps en temps, se coller sur un mur et le traverser ou lancer un C4 sur un NPC et voir le C4 rebondir plusieurs fois et aller se coller n'importe où...Le scénario est moins prenant que celui de U4, plus court aussi.Généralement, les niveaux ne sont pas bien longs à part le niveau 4.Les dialogues aussi sont moins intéressants ou du moins, moins inspirés dans l'écriture.Le gros points négatif pour moi, reste Nadine et Sam.Depuis le temps que ND, nous fout du gameplay avec des NPC qui nous suivent sans arrêt, ils n'ont toujours pas comprit que c'est super lourd quand un de ceux-ci se fout devant et nous empêche d'avancer ou se mettent devant nos tirs et se prennent les tirs à la place des ennemis.Surtout en dernière difficulté, quand on essaye de balancer des roquettes et que ceux-ci se foutent devant comme par hasard.En résumé,Ça reste du Uncharted en un peu moins abouti mais le gameplay reste bon (même si ND aurait pu en profiter pour le peaufiner).Certains niveaux auront l'air d'un gros déjà vu. (dans U4)Il n'y a pas de raison de ne pas aimer ce U:TLL si on a aimé les Uncharted.+ Graphismes au top encore une fois+ OST- Imprécision dans le gameplay- Encore une fois, on passe plus de temps à contempler qu'à jouer- Les alliés qui bloquent le passage, se mettent devant quand on veut tirer, etc...- Dialogues entre protagonistes moins inspirés que d'habitude./10Prochain jeu :