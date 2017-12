Sapristi, dans moins de trois semaines, c’est déjà Noël ! C’est fou comme le temps passe vite, force est d’avouer qu’on vient d’avoir une année de pure folie cette année dans le monde vidéoludique, avec plein de jeux marquants, l’arrivée d’une console à l’intérêt énorme avec des jeux énormes ( la Switch ), et plein d’autres évènements notables ayant fait l’actu tout au long de l’année, et si 2017 est loin d’être fini avec la venue très prochaine des Game Awards, voilà qu’arrive déjà la fête de Noël ! Le moment préféré de l’année où on croule sous les cadeaux de ses proches, on se régale de buches glacées et de dindes grillées, où on s’accorde à faire l’indémodable tradition des bonhommes de neige et des batailles de boules de neige. Mais alors que le 25 Décembre arrive à grands pas, que diable la communauté de Gamekyo a-t-il commandée pour petit papa Noël ?Bon, pour être honnête, hormis peut-être quelques idées de jeux que je compte obtenir pour Noël ( je pense surtout à ma PS4 qui commence à prendre la poussière ), je ne sais vraiment pas de quoi m’offrir. J’ai déjà tout ce qu’il me faut, en grande partie ( Mais si vous pouvez me donner de bonnes idées, n’hésitez pas à venir me conseiller dans les commentairesMais quand à vous, qu’est-ce que vous avez commandé au père Noël ? Des jeux ? Une nouvelle console ? ( probablement une Switch ou une Xbox One X ? ) De nouveaux accessoires ? Si vous le voulez venez tous passer un agréable moment entre potes, dans les commentaires, pour discuter de votre liste de noël respective !( Quoi de mieux que de la musique adaptée pour coïncider avec la saison actuelle ? )Sinon, j’ai deux trucs à vous déclarer à propos de Xenoblade Chronicles 2, premièrement le jeu est bel et bien la tuerie annoncée, avec une histoire qui tient la route, des personnages charismatiques, un système de combat plus profond sans jamais être inaccessible, bref le summum du J-RPG pour moi, du côté de Persona 5 aussi ! Le truc c’est que j’aimerais bien éventuellement poster des screenshots pris en jeu quand l’heure sera venue de faire mes premières impressions, mais je ne sais pas comment faire, quelqu’un pourrait m’expliquer comment faire pour importer des screenshots de jeu dans mon article, toute aide sera la bienvenue !Et enfin, le site JeuxActu.fr vient de publier son test pour le jeu. Ainsi, XC2 écope d’une belle nôte ( 17/20 ), et visiblement, les testeurs ont semble t-il adoré le jeu, test que vous pourrez voir en cliquant sur le lien en dessous de l'article !Allez, sur ce, bon après-midi !