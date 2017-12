Voici une Information concernant, entre autres, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :IGN a dévoilé les dix jeux qui pourront prétendre au titre. Les voici :- Cuphead- Destiny 2- Divinity : Original Sin II- Horizon : Zero Dawn- The Legend of Zelda : Breath of the Wild- Nier : Automata- Persona 5- Super Mario Odyssey- PlayerUnknown's Battlegrounds- Wolfenstein II : The New ColossusLes votes sont ouverts. Reste plus qu’à voir qui remportera l’ultime récompense…Source : https://www.gonintendo.com/stories/296995-ign-reveals-their-game-of-the-year-2017-nominees