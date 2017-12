un processeur puissant

HelloVoila, noël arrive, et ma famille veut m'acheter un pc, enfin plutôt compléter mon budgetMais j'aimerais acheter, en 2 fois mon pc. je m'explique, j'ai actuellement un pc, il a pas loin de 10 ans et son processeur est a la ramasse ( 1er génération), impossible de changer la carte graph.Donc j'aimerais monter un PC avecpour tenir longtemps et pouvoir changer de carte graphique si a un moment j en ai besoin ( je ne recherche pas le mode ultra ^^)donc monter un pc mais sans carte graphique et sans disque dur ni windows ( deja installer sur mon pc actuel, il doit avoir un moyen de récupérer la licence je pense) et je pense que déjà cela fait baisser la note de 400 euro et donc avoir un pc pour 500/600 euroet je pense après avoir la bonne base, changer les pièces qui me manque plus tard, comme la carte ( actuel gt 650 ti) prendre un sdd et ...Merci d'avance pour les conseils