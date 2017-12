Bonjour à tous,

J'étais jusqu'à maintenant ce que certains appellent un sonyais et un nsex sur cette génération de console, et me voilà depuis hier un xboiteux (ou xbenet selon vos préférences).

Certains d'entre vous se demandent peut être les raisons de mon nouvel achat, un Xbox One S, et je leur répond que c'est un peu grâce à ses *#@§¤ !! de chez Sony qui n'ont pas été foutus de mettre un lecteur Bluray UHD dans leur PS4 pro.

Mais ne soyons pas mauvaise langue non plus, ce n'est pas qu'un achat par dépit, cela me permettra aussi de profiter de certains jeux qui me faisaient de l’œil comme Cuphead, Ori et sa suite à venir.



Bon, une fois le décor posé, passons maintenant à l'objet de ce post. J'ai profité de l'offre Micromania du moment plus d'un bon que j'avais chez eux pour obtenir un pack filet garni pour 235€ dans lequel au final je ne souhaite garder que la console et sa manette. J'ai donc des choses à vendre et je voudrais avoir l'avis de personnes bien plus éclairées que moi sur le sujet. Je vous fais donc une petite liste de ce que je vends avec le prix envisagé à côté, et si vous en ressentez l'envie, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire.



Allez feu !!

- manette Xbox One sans fil blanche : 35€

- code jeu Assassin's Creed Origin : 35€

- Code XBox live 12 mois : 35€

- Forza 7 boite neuf : 30€

- Code jeu Steep : 15€

- Code jeu Rainbow Six Siege : 15€



Voilà, voilà, pour les code ça se passe via paypal et pour les choses physiques, je suis entre Saint Etienne et Lyon et une remise en main propre (senteur pouss mouss pêche) me parait adéquat.



Bonne journée à tous !