Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Quelques jours après sa sortie, l'Edition Standard et l'Edition Collector sont en rupture de stock sur Amazon Japon. En voulant les achetant, il est spécifié qu'un délai compris entre un et deux mois sera nécessaire. Résultat, les prix flambent et le jeu est maintenant affiché à environ 9 000 yens.D'ailleurs, même si les stocks de Nintendo Switch sont plus importants, ça ne permet pas de combler entièrement la demande. Résultat, des Enseignes continuent d'organiser des loteries...Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-chronicles-2-completely-gone-amazon-japan/