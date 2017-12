Le PlayStation Store américain a ouvert les précommandes de la version numérique du nouveau God of War en l'accompagnant d'une date de sortie non officialisée pour le moment. Le retour de Kratos se ferait le 22 mars 2018 sur le territoire américain, en exclusivité sur PlayStation 4, si on en croit la boutique en ligne. Il s'agira certainement d'une sortie mondiale donc l'Europe sera également concernée par cette date. Nul doute que la PlayStation Experience de ce week-end permettra d'être fixé sur son sort.

posted the 12/05/2017 at 06:19 AM by fandenutella