D'aprés Marcus Sellar journaliste et testeur pour plusieurs magazines Nintendo, Dark Souls premier du nom en version remastered sera dévoilé au Bandai Namco Event, pour rappel Liam Robertson avait récemment dévoilé une liste de jeux qui seront annoncé au BNE, et que l'un d'eux serait Dark Soul Collection, et pour rappel tout deux ont mentionné que Soul Calibur 6 fera parti des grosses annonces pendant l’événement qui devrait se déroulé le 15 Décembre prochain: