La conférence qui va changer votre point de vue sur l'alimentation, et son impact profond sur la vie quotidienne. L'alimentation a-t-elle un effet sur le cerveau et sur le comportement ? Peut-on faire des crises de rage, des accidents cérébraux, des crises de démence, devenir violent et délinquant à cause de ce que l'on mange ? Comment guérir de troubles neurologiques, physiologiques ou comportementaux en modifiant simplement son alimentation ?Le Dr. Russel Blaylock est un neurochirurgien américain reconnu, une référence dans le domaine de l'alimentation, des maladies neurodégénératives et de la toxicité de l'alimentation. Auteur de plusieurs livres à succès, notamment "Excitotoxins : the taste that kills" et "Nutrition secrets that can save your life", il nous livre dans cette remarquable conférence les éléments essentiels pour conserver ou retrouver la santé dans un monde où l'environnement et l'alimentation sont inondés de substances chimiques et d'excitotoxines qui s'attaquent à notre cerveau.Très interessant comme conférence, on apprend pas mal de choses. Ne pas hésiter a faire ses propres recherches bien sur, c'est le but de mes articles, d'attirer votre curiosité