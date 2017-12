Pour expliquer rapidement, j'avais précommandé l'édition collector de Xenoblade 2 sur Amazon... Mais je pense qu'il y a eu un petit (voir gros, très gros même) retard comme je dois le recevoir qu'après demain...Donc pour faire patienter le temps, je jouais à Super Mario Odissey mais j'ai voulu regardé un animé pour changer un peu, et je suis tomber sur: Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!Pour ne pas trop spoiler, sa raconte l'histoire de Togashi Yuuta qui plus jeune a souffert du chuunibyou, c'est à dire qu'il s'inventer une vie fictive et se renfermant un peu sur lui même.Mais en rentrant dans son nouveau lycée, et en ayant honte de ce passé, il a voulu repartir à zero. Mais cependant il rencontre Takanashi Rikka, une élève de sa classe qui souffre aussi de chuunibyou.Je vous donner le lien vers "la fiche Nautiljon" pour plus d'information.Sa peut paraitre plutôt étrange au début, mais on est vite entrainer dans cet animé que j'ai regardé en trois jours ! (les deux saisons sans regardé les OAV et un film qui reprend la première saison) Et je trouve surtout le personnage de Rikka très attachante, elle est cute.Tout ça pour dire que finalement, ""merci"" (faut pas abusé quand même) à Amazon pour le retard de quelques jours qui m'a permit de découvrir cet animé qui était au top !Et pour finir, si quelqu'un a vu l'animé: Crépite, réalité ! Éclate, synapse! Banishment this world !