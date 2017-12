Annonce dont le concept a interpellé lors de la conférence EA à lE3 2017, A Way Out semble se diriger vers une sortie en 2019, selon le document interne à EA ayant révélé le probable Nintendo Direct de janvier et la date de sortie de Fe.



En effet, dans ce document, accessible ici, on peut y lire "L'un des jeux les plus attendus de 2019" alors que le titre est toujours officiellement prévu pour 2018. L'inscription ne laisse que peu de doutes, sauf s'il s'agit de l'année fiscale, pouvant pousser le titre jusqu'en mars 2020. Dans même document, il apparaît que le titre sera à nouveau mis sur le devant de la scène d'ici le 7 décembre, cette date correspondant à la cérémonie des Game Awards, qui seront présentés par Hideo Kojima et Guillermo Del Toro.

Pas de bon jeux avant 2019 du côté de chez EA, donc.