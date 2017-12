Hey, dans quelques jours, Death Stranding refera parler de lui avec certainement, au moins, un nouveau trailer!Cet après midi je me suis demandé si Death Stranding pourra nous toucher émotionnellement au moins autant que MGS?Car MGS étant une saga que nous avons vécu un certains nombre de temps... Nous avons pu nous attacher à divers personnages en vivant leurs histoires etc...En me demandant ceci je repensais à la scène finale de MGS 4 à partir de 6m30sEn tous les cas, j'espere que DS saura me toucher comme MGS m'a touché...