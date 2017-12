Après une année 2017 riche de 136 jeux Xbox 360, 13 jeux Original Xbox et 7 jeux 4K enhanced, le programme de rétrocompatibilité Xbox prend fin.



Énormément de jeux sont déjà rétrocompatibles depuis 2015 et l'équipe a bien mérité de se reposer pour repartir de plus belle dès Janvier.



Bravo à eux !