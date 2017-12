Ce n'est pas un gros article ni une grande annonce mais simplement Nintendo America qui confirme sa présence lors de Game Awards dans la nuit du jeudi au vendredi à 2h30, heure française.Ce n'est pas une grosse annonce comme je le disais au-dessus mais cela peut être l'annonce d'une grosse annonce... À voir !Le DLC 2 de Zelda Breath of The Wild est quasiment confirmé étant donné qu'il doit sortir de mois-ci mais sachant que ces dernières années, Nintendo a été très présent lors de cette cérémonie, on peut peut-être s'attendre à encore plus cette année au vu du succès retentissant de la Switch depuis sa sortie.Pour rappel, Nintendo avait notamment annoncé que Cranky Kong serait jouable dans DKC Tropical Freeze en 2014 (il n'y avait eu aucune surprise puisque, rappelez-vous, Amazon avait leaké la jaquette mise à jour avec justement la présence du quatrième personnage dessus) ainsi que le premier gameplay de Zelda Breath of The Wild. En 2015, on avait eu le droit à des trailers pour Super Mario Maker mais aussi Codename : STEAM, entre autres. Enfin, en 2016, l'on avait eu droit au second trailer officiel de Zelda Breath of The Wild, le fameux "Life in The Ruins" et sa musique divine :Nintendo tient donc une forte présence durant cette cérémonie, plus particulièrement à travers la série Zelda, j'ai même envie de dire. Verra-t-on autre chose que le DLC 2 de Zelda Breath of The Wild qui est quasiment confirmé ? Ce dernier recevra-t-il le fameux titre du "Jeu de l'Année" 2017 ?Réponse Vendredi matin à 2h30, heure françase.Is your body ready ?